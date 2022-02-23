FIFA Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

FIFA Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

23.02.2022 11:33
FIFA Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi

Kasım ayında başlayacak olan FIFA Dünya Kupası Katar 2022™ öncesinde FIFA Resmi Ödeme Hizmetleri Ortağı Visa'nın desteğiyle İstanbul'a getirilen FIFA Dünya Kupası'nın sergilendiği etkinliğe İş Bankası'nın yüksek mil kazandıran yeni uçuş kartı Maximiles Black ev sahipliği yaptı.

Kasım ayında başlayacak olan FIFA Dünya Kupası Katar 2022™ öncesinde FIFA Resmi Ödeme Hizmetleri Ortağı Visa'nın desteğiyle İstanbul'a getirilen FIFA Dünya Kupası'nın sergilendiği etkinliğe İş Bankası'nın yüksek mil kazandıran yeni uçuş kartı Maximiles Black ev sahipliği yaptı.

Kasım ayında Katar'da başlayacak olan FIFA Dünya Kupası Katar 2022™ kapsamında Türkiye'ye getirilen kupa, Maximiles Black sahipleriyle buluştu.

FIFA Resmi Ödeme Hizmetleri Ortağı Visa'nın Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, "Visa olarak spor taraftarlarına her zaman saha içinde ve dışında en yenilikçi ödeme yöntemlerini sunarken, iş ortaklarımız ve Visa kart hamillerini de unutulmaz deneyimlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Futbol dünyasının ikonik sembollerinden FIFA Dünya Kupası Katar 2022™ kapsamında, kupayı Türkiye'ye getirmekten ve İş Bankası iş birliğiyle Maximiles Black kart sahibi futbol taraftarları ile buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"İş Bankası olarak Visa Signature özelliği ile hayata geçirdiğimiz Maximiles Black, seyahat etmek ve farklı destinasyonlarda farklı deneyimler yaşamak isteyen herkesin "Benim dünyam başka bir dünya" diyeceği bir sadakat programı. Bugün Maximiles Black sahibi müşterilerimiz ile bu özel etkinlikte birlikte olmaktan ve bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlayan Visa'ya teşekkür ederiz."

ÇEKTİRME İMKANI BULDULAR

Maximiles Black programı ev sahipliğinde, Sakıp Sabancı Müzesi içerisindeki The Seed etkinlik alanında davetli katılımcılar ile gerçekleştirilen etkinlikte eski Futbol Milli Takımlar Departmanı Sorumlusu ve A Milli Futbol Takımı Menajeri Can Çobanoğlu, Futbol Yorumcusu ve Eski Milli Futbolcu Nihat Kahveci ile Futbol Yorumcusu ve Gazeteci Ersin Düzen de konuşmacı olarak yer aldı. Komedyen Tahsin Hasoğlu'nun gerçekleştirdiği stand-up gösterisi ile keyifli anlar yaşayan davetliler, FIFA Dünya Kupası ile fotoğraf çektirme imkanı buldular.


FIFA Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi
FIFA Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi
YORUMLAR
500
32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı 32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı Dünya Kupası İstanbul'da Dünya Kupası İstanbul'da

Dünya Kupası, İş Bankası, İstanbul, Visa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FIFA Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:06 Minik Cemile'nin yürek burkan hikayesi! 7 yaşında 5 yıldır gün yüzü görmedi!
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: FIFA Dünya Kupası İstanbul'da sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement