FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi

21.05.2022 19:03

Etkinlikten detaylar Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklaması Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva'nın açıklaması Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini'nin açıklaması Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'nın...

Etkinlikten detaylar

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklaması

Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva'nın açıklaması

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini'nin açıklaması Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te sergilendi. Kupanın Üsküp'te sergilenmesi etkinliği kapsamında Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva da ülkeye geldi. Etkinliğe, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini ve diğer yetkililer katıldı.

FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi
FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi
FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi
FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi

YORUMLAR
500
Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar Finlandiya, Türkiye ile güvenlik taahhüdünde bulunup ilişkileri güçlendirmek istiyor Finlandiya, Türkiye ile güvenlik taahhüdünde bulunup ilişkileri güçlendirmek istiyor
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Dünya Kupası, Makedonya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi - Son Dakika


Son Dakika
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 19:10:32. #1.11#
SON DAKİKA: FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement