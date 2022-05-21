FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'da sergilendi

Etkinlikten detaylar

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklaması

Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva'nın açıklaması

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini'nin açıklaması Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan FİFA Dünya Kupası, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te sergilendi. Kupanın Üsküp'te sergilenmesi etkinliği kapsamında Brezilyalı eski futbolcu Gilberto Silva da ülkeye geldi. Etkinliğe, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini ve diğer yetkililer katıldı.