Son Dakika Haberleri: FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den büyük çıkış
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FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den büyük çıkış

58 dakika önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında en hızlı çıkışa, 28 basamak birden yükselen Cezayir imza attı.

FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den büyük çıkış, System.String[]
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında en hızlı çıkışa, 28 basamak birden yükselen Cezayir imza attı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında, Afrika Uluslar Kupası, Kupa Amerika ve CONCACAF Altın Kupa finalleri nedeniyle köklü değişikler yaşandı.
Kupa Amerika'yı kazanan Brezilya, dünya sıralamasında Fransa'yı geride bırakarak ikinciliğe yükselirken, Belçika ise zirvedeki yerini korudu. Güney Amerika temsilcileri Uruguay, Kolombiya ve Arjantin de çıkışa geçerek sıralamada ilk 10 takım arasına adlarını yazdırdı.
Afrika Kupası'nı kazanan Cezayir ise 28 basamak birden yükselerek 40'ıncılığa yerleşirken, ayın en hızlı çıkışını gerçekleştiren takım olarak öne çıktı.
CONCACAF Altın Kupa'yı kazanan Meksika 6 basamak çıkarak 12'nciliğe, finalde kaybeden ABD ise 8 basamak yükselerek 22'nciliğe yerleşti.
Türkiye'nin ise 37. basamaktaki yeri değişmedi.
Sonraki dünya sıralaması, 19 Eylül'de duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1746 -
2Brezilya1726 +1
3Fransa 1718 - 1
4İngiltere1652 -
5Uruguay1637 +3
6Portekiz1631 -1
7Hırvatistan1625 -1
8Kolombiya 1622 +5
9 İspanya1617
 -2
10Arjantin1610 +1
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Afrika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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