FIFA, EA ile ipleri kopardı: Kendi oyununu geliştirecek! - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl Konami'nin, efsaneleşmiş PES serisinde isim ve strateji değişikliğine gitmesiyle bir devir sona ermişti. PES, artık FIFA ile yarışmaktan ziyade oynaması ücretsiz bir online oyun formatına büründü ve eFootball adını aldı. Böylece FIFA'nın yükü hafiflemişti ve oyunu geliştiren Electronic Arts, FIFA'nın isim hakkını bırakacak cesareti bulmuştu. Bu gelişmelerin ardından bu hafta nihayet EA'in kullanacağı yeni isim belli olmuştu. Son gelen bilgilere göre FIFA yetkilileri karşı bir saldırı yaparak FIFA 24 için yeni planlarını devreye sokacak.

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FIFA 24, başka bir geliştiriciden gelecek

Bugüne kadar EA Sports, geliştirdiği futbol oyunu için FIFA'nın isim haklarını kullanıyordu. Uzun yıllardır süren isim anlaşması EA tarafından bozuldu. FIFA 23, yine EA'in elinden çıkacak ve sonrasında ise EA Sports FC ismiyle devam edecek. Şu ana kadar, FIFA adının artık bir oyun olarak anılmayacağı sanılıyordu. Ancak FIFA Başkanı'nın verdiği röportaj, FIFA'nın EA'den bağımsız şekilde devam edeceğini ortaya koyuyor: