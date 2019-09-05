Son Dakika Haberleri: Fıfa fıfpro yılın 11'i adayları belli oldu
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Fıfa fıfpro yılın 11'i adayları belli oldu

1 saat önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPro) belirlediği "Yılın 11"i'nin 55 kişilik aday listesi açıklandı.

Fıfa fıfpro yılın 11'i adayları belli oldu, System.String[]
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPro) belirlediği "Yılın 11"i'nin 55 kişilik aday listesi açıklandı.
FIFA, yaptığı açıklamada 63 ülkede forma giyen yaklaşık 25 bin profesyonel futbolcu tarafından belirlenen FIFA FIFPro Yılın 11'i adaylarının belli olduğunu duyurdu. Yılın 11 adaylarında İngiltere Premier Lig, 21 futbolcuyla listede en fazla oyuncunun yer aldığı lig oldu.
Geçen yılın performanslarına bakılarak 1 kaleci, 4 savunma, 3'er orta saha ve forvet oyuncusunun yer alacağı yılın 11'i, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano şehrinde gerçekleştirilecek FIFA En İyiler Ödülleri Töreni'nde belli olacak. Düzenlenecek törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ve teknik direktörlerinin yanı sıra en iyi kaleci, gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.
FIFA Yılın 11'ine aday 55 futbolcu listesi şu şekilde:
KALECİ: Alisson Becker (Liverpool), David de Gea (Manchester United), Ederson (Manchester City), Jan Oblak (Atletico Madrid), Andre ter Stegen (Barcelona)
DEFANS: Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Dani Alves (PSG/Sao Paulo), Joao Cancelo (Juventus/ Manchester City), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Matthijs de Ligt (Ajax/ Juventus), Diego Godin (Atletico Madrid/ Inter), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aymeric Laporte (Manchester City), Marcelo (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Andrew Robertson (Liverpool), Alex Sandro (Juventus), Thiago Silva (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Kyle Walker (Manchester City)
ORTA SAHA: Sergio Busquets (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Eden Hazard (Chelsea/ Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Arthur Melo (Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Dusan Tadic (Ajax), Arturo Vidal (Barcelona)
FORVET: Sergio Aguero (Manchester City), Karim Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ Barcelona), Son Heungmin (Tottenham Hotspur), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG), Muhammed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Luis Suarez (Barcelona)


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:01 Kaynak: DHA
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