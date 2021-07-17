FIFA, futbolda devrim niteliğinde değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Futbol maçlarının sık durması ve topun oyunda kaldığı sürenin azalması gibi seyir zevkini düşüren etkenleri minimuma indirmek isteyen FIFA, 4 önemli değişikliği hayata geçirmek için çalışmalara başladı.
Ajansspor'un Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre; FIFA, futbolu tamamen değiştirecek bazı önerileri değerlendirme kararı aldı.
Hayata geçirilmek istenen yeni kurallar şöyle:
FIFA'nın bu radikal değişiklikleri, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig ve Club Brugge gibi kulüplerin katıldığı bir altyapı turnuvasında deneyeceği bildirildi. Dünya futbolunun patronu, bu değişikliklerin turnuva üzerindeki etkisini değerlendirecek ve daha sonra Uluslararası Kurul'a sunulup sunulmayacağını tartışacak.
Son Dakika › Spor › FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar - Son Dakika Spor