FIFA Futbol Zirvesi İkinci Kez Türkiye'de Yapılacak
1 saat önce
İSTANBUL / DHAFIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da düzenlenecek.
İSTANBUL/ DHA
FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol
Zirvesi, İstanbul
'da düzenlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu
'ndan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, zirve 13-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016'dan bu yana yapılan zirveye, Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak.
Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma günü saat 17.30'da zirvenin yapılacağı Shangri-La Bosphorus Hotel'de bir basın toplantısı düzenleyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:55 Kaynak: DHA
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