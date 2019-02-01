Son Dakika Haberleri: FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da Düzenlenecek

FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da Düzenlenecek

6 dakika önce

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da Düzenlenecek, System.String[]
FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, zirve 13-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016'dan bu yana yapılan zirveye, Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma günü saat 17.30'da zirvenin yapılacağı Shangri-La Bosphorus Hotel'de bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı Pegasus Genel Müdürü'nden Bin Kişilik İstihdam Müjdesi: 30 Bin TL Maaş ile İşe Başlıyorlar

Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor Spor Yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:39:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da Düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]