Üye Girişi
FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı - Son Dakika

FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı

19.07.2021 23:11
FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı, System.String[]

Futbolda devrim niteliğinde değişiklikler yapılacağı iddiaları sonrası futbol dünyası ayağa kalkmıştı. Oyun süresinden, taç atışlarının ayakla kullanılacağına dair birçok değişiklik yapılacağı öne sürülüyordu. FIFA bu iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "FIFA, şu anda bu raporlarda atıfta bulunulan değişikliklerden herhangi birini deneme niyetinde olmadığını ve bu değişikliklerin ne FIFA bünyesinde ne de IFAB'daki meslektaşlarımızla tartışılmadığını teyit edebilir" ifadeleri kullanıldı.

FIFA, son günler sıkça dile getirilen futbolda kural değişikliğine gidileceği iddialarına karşın bir açıklama yayınladı. FIFA'dan yapılan açıklamada futbol kurallarıyla ilgili bu tarz radikal değişikliklerin yapılmasıyla ilgili bir çalışma olmadığı belirtildi.

"DEĞİŞİKLİKLERDEN HERHANGİ BİRİNİ DENEME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

İlk olarak İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin duyurduğu iddia futbol dünyasında büyük tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayımlayan FIFA söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, "FIFA, Hollanda'da oynanan bir gençlik turnuvasında oyun kurallarında yapılacak deneysel değişiklikleri deneme niyetiyle ilgili olarak son günlerde medyada dolaşan yanlış haberlere açıklık getirmek istiyor. FIFA, şu anda bu raporlarda atıfta bulunulan değişikliklerden herhangi birini deneme niyetinde olmadığını ve bu değişikliklerin ne FIFA bünyesinde ne de IFAB'daki meslektaşlarımızla tartışılmadığını teyit edebilir" ifadeleri kullanıldı.

Uygulamaya koyulacak yeni kuralların şöyle olduğu iddia edilmişti:

  • Oyun süresini 30'ar dakikalık 2 devreye bölmek ve tıpkı basketbolda olduğu gibi her kesintide süreyi de durdurmak.
  • Takımlara sınırsız değişiklik yapma imkanı tanımak.
  • Taçları da korner gibi ayakla kullandırarak özellikle kaleye yakın bölgelerde daha çok gol pozisyonu üretilmek.
  • Sarı kart gören oyuncuyu, 5 dakika kenarda bekleterek takımlara kartlar konusunda daha caydırıcı bir yaptırım oluşturmak.
FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı 22:44 Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu 22:18 ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu Erdoğan ve Bahçeli, KKTC'de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi gezdi 21:56 Erdoğan ve Bahçeli, KKTC'de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi gezdi
Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi 20:42 Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi Akılalmaz olay! 20:07 Akılalmaz olay! "Beni kim ihbar etti" diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü 19:57 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Sözle başlayan taciz, dayakla bitti
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu         
22:56
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi         
22:12
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı         
20:13
Kaybolan kızlarından haber alamayan aileden Kaybolan kızlarından haber alamayan aileden "kaçırıldı" iddiası         
20:03
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı         
18:20
17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 23:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement