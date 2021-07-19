FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı

FIFA, son günler sıkça dile getirilen futbolda kural değişikliğine gidileceği iddialarına karşın bir açıklama yayınladı. FIFA'dan yapılan açıklamada futbol kurallarıyla ilgili bu tarz radikal değişikliklerin yapılmasıyla ilgili bir çalışma olmadığı belirtildi.

"DEĞİŞİKLİKLERDEN HERHANGİ BİRİNİ DENEME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

İlk olarak İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin duyurduğu iddia futbol dünyasında büyük tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayımlayan FIFA söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, "FIFA, Hollanda'da oynanan bir gençlik turnuvasında oyun kurallarında yapılacak deneysel değişiklikleri deneme niyetiyle ilgili olarak son günlerde medyada dolaşan yanlış haberlere açıklık getirmek istiyor. FIFA, şu anda bu raporlarda atıfta bulunulan değişikliklerden herhangi birini deneme niyetinde olmadığını ve bu değişikliklerin ne FIFA bünyesinde ne de IFAB'daki meslektaşlarımızla tartışılmadığını teyit edebilir" ifadeleri kullanıldı.

Uygulamaya koyulacak yeni kuralların şöyle olduğu iddia edilmişti: