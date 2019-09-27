Son Dakika Haberleri: FIFA İran'a kadın taraftarların maç izlemeye gidebildiğini kontrol edecek heyet yolluyor
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FIFA İran'a kadın taraftarların maç izlemeye gidebildiğini kontrol edecek heyet yolluyor

14 dakika önce

FIFA, 10 Ekim'de oynanacak İran-Kamboçya Dünya Kupası elemeleri maçını tribünden kadınların izlemesine izin verilip verilmediğini gözlemlemek üzere Tahran'a bir heyet gönderecek.

FIFA İran'a kadın taraftarların maç izlemeye gidebildiğini kontrol edecek heyet yolluyor, System.String[]

FIFA, 10 Ekim'de oynanacak İran- Kamboçya Dünya Kupası elemeleri maçını tribünden kadınların izlemesine izin verilip verilmediğini gözlemlemek üzere Tahran'a bir heyet gönderecek.


Eski Fransız Futbolcu Youri Djorkaeff bu heyette olacağını açıkladı. Djorkaeff "İran şu anda sıcak gündem ve ben de 10 Ekim'de orda olmak üzere hazırlanıyorum." dedi. Djorkaeff, FIFA'nın Orta Doğu'da kadınların futbola katılımını arttırma amacındaki kurumunun başına geçtiğimiz hafta geçti.

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Kamboçya, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:30 
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