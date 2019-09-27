FIFA İran'a kadın taraftarların maç izlemeye gidebildiğini kontrol edecek heyet yolluyor
14 dakika önce
FIFA, 10 Ekim'de oynanacak İran-Kamboçya Dünya Kupası elemeleri maçını tribünden kadınların izlemesine izin verilip verilmediğini gözlemlemek üzere Tahran'a bir heyet gönderecek.
FIFA, 10 Ekim'de oynanacak İran- Kamboçya Dünya Kupası elemeleri maçını tribünden kadınların izlemesine izin verilip verilmediğini gözlemlemek üzere Tahran'a bir heyet gönderecek.
Eski Fransız Futbolcu Youri Djorkaeff bu heyette olacağını açıkladı. Djorkaeff "İran şu anda sıcak gündem ve ben de 10 Ekim'de orda olmak üzere hazırlanıyorum." dedi. Djorkaeff, FIFA'nın Orta Doğu'da kadınların futbola katılımını arttırma amacındaki kurumunun başına geçtiğimiz hafta geçti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:30
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