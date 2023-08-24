FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı hakkında soruşturma başlattı

FIFA, Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü için İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FIFA, Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında bazı uygunsuz hareketlerinden dolayı ülkesinde istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales hakkında soruşturma başlattı.

FIFA KINADI

Soruşturma ile ilgili nihai karar alınana kadar başka bir yazılı açıklama yapılmayacağını belirten FIFA, tüm insanların kişilik haklarına saygı gösterme konusundaki mutlak kararlılığını yinelediğini ve bu nedenle aksi yöndeki her türlü davranışı şiddetle kınadığını ifade etti.

ÖZÜR DİLEMESİ YETMEDİ

RFEF Genel Kurulu, Rubiales'in durumunu değerlendirmek için yarın olağanüstü toplanacak. Rubiales, yaptığının yanlış olduğunu kabul edip özür dilese de bu tepkileri azaltmakta yeterli olmadı.