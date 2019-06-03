FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlıyor: Tanımanız gereken 5 kadın futbolcu
37 dakika önce
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2019 Kadınlar Dünya Kupası 7 Haziran'da başlıyor. Fransa'nın ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Kupası maçlarında sahaya çıkacak, kadın futbolunun en başarılı oyuncularını derledik.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:53
(FIFA) 2019 Kadınlar Dünya Kupası 7 Haziran'da başlıyor. Fransa
'nın ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Kupası maçlarında sahaya çıkacak, kadın futbolunun en başarılı oyuncularını derledik.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası 7 Temmuz'a kadar devam edecek.
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