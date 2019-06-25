FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarında en çok kim konuşuldu?

Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, Twitter'da şampiyona başladığından beri en çok nelerin konuşulduğunu gösteren verileri bir araya getirdik.

En Popüler Maçlar

Grup maçları arasından Twitter'da en çok konuşulanı, ABD-Tayland karşılaşması oldu. Hakkında en fazla tweet atılan maçlar şöyle sıralandı:

1-ABD-Tayland

2-Brezilya- Jamaika

3-Avustralya-Brezilya

4-İtalya-Brezilya

5-ABD-Şile

En çok konuşulan anlar

ABD-Tayland bu turun en sansasyonel maçı olarak kayıtlara geçince en çok tweetlenen beş andan ikisinin bu 90 dakikadan çıkması beklenirdi. Ancak en çok öne çıkan konu, Brezilya'nın Jamaika'ya ve Avustralya'ya karşı aldığı yenilgiler oldu. Marta'nın bir rekora imza atarak hem kadın hem de erkek Dünya Kupaları tarihinin gol kralı olmasını sağlayan golü de en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

-Cristiane, Brezilya'nın Jamaika karşısında 3-0 öne geçmesini sağlayan 3. golünü atarak hat trick yaptı.

-Cristiane'ın 38. dakikada attığı golle Brezilya Avustralya karşısında 2-0 öne geçti

-Carli Lloyd'un uzatmalar sırasında attığı golle ABD Tayland karşısında 13-0 öne geçti

-Marta, kariyerinin 17. Dünya Kupası golünü atarak hem erkek hem kadın Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.

-Mallory Pugh'ın 84.dakikada attığı golle ABD, Tayland karşısında 11-0 öne geçti

En çok konuşulan oyuncular

Brezilyalı Marta, Twitter'da en çok bahsedilen oyuncu olurken, onu ABD'li Alex Morgan ve Brezilyalı Cristiane Rozeira takip etti.

1-Marta Vieira da Silva (Brezilya)

2-Alex Morgan (ABD)

3-Cristiane Rozeira (Brezilya)

4-Megan Rapinoe (ABD)

5-Claudia Endler (Şile)

En çok konuşulan takımlar

ABD ve Brezilya'nın, haklarında en çok tweet atılan takımlar sıralamasında ilk iki sırayı paylaşması şaşırtıcı değil. İşte en çok tweete konu olan ilk 5 takım:

1-ABD

2-Brezilya

3-Arjantin

4-İngiltere

5-Fransa

Grup maçları boyunca en çok retweet edilen tweetler ise aşağıdaki gibi sıralandı:

https://twitter.com/ryanbeckwith/status/1140601897...

https://twitter.com/juoceano/status/11393006136641...

https://twitter.com/jemelehill/status/113903888640...

https://twitter.com/femaIepwr/status/1139330976243...

https://twitter.com/madrwdista/status/114108892612...

Büyük heyecan, Kadınlar Dünya Kupası eleme turları ile artarak devam edecek.