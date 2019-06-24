Son Dakika Haberleri: FIFA Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere ve Fransa çeyrek finale yükseldi
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere ve Fransa çeyrek finale yükseldi

1 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kamerun'u 3-0 yenen İngiltere ile Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Fransa, çeyrek finale yükseldi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere ve Fransa çeyrek finale yükseldi, System.String[]
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kamerun'u 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında İngiltere ile Kamerun karşılaştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:08 
Kamerun, Fransa, İngiltere, Dünya
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