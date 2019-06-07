FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Lyon kadınlarda futbol aşkının neden en yoğun olduğu kent?
1 saat önce
Bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın yarı final ve final maçlarına Lyon kentinin ev sahipliği yapacak olmasının en önemli nedeni bu kentte kadın futboluna olan yoğun ilgi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:53
Bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın yarı final ve final maçlarına Lyon
kentinin ev sahipliği yapacak olmasının en önemli nedeni bu kentte kadın futboluna olan yoğun ilgi. Fransa
'nın ev sahipliğinde cuma akşamı başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyon, Lyon kenti için büyük önem taşıyor.
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