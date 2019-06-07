Son Dakika Haberleri: FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Lyon kadınlarda futbol aşkının neden en yoğun olduğu kent?
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Lyon kadınlarda futbol aşkının neden en yoğun olduğu kent?

1 saat önce

Bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın yarı final ve final maçlarına Lyon kentinin ev sahipliği yapacak olmasının en önemli nedeni bu kentte kadın futboluna olan yoğun ilgi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Lyon kadınlarda futbol aşkının neden en yoğun olduğu kent?, System.String[]
Bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın yarı final ve final maçlarına Lyon kentinin ev sahipliği yapacak olmasının en önemli nedeni bu kentte kadın futboluna olan yoğun ilgi.

Fransa'nın ev sahipliğinde cuma akşamı başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyon, Lyon kenti için büyük önem taşıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:53 
Dünya
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