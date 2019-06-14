FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 7. gün: Avustralya geriye düştüğü maçta Brezilya'yı yendi
46 dakika önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupasının yedinci gününde iki maç oynandı. Avustralya, Brezilya karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın maçı lehine çevirmeyi bildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:23
FIFA Kadınlar Dünya Kupasının yedinci gününde iki maç oynandı. Avustralya
, Brezilya
karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın maçı lehine çevirmeyi bildi.
Avustralya ve Brezilya arasında oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Avustralya Brezilya karşısında 2-0 geriye düştü, ancak daha sonra baskı kurarak skoru 3-2'ye taşıdı ve 3 puanın sahibi oldu.
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