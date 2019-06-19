Son Dakika Haberleri: FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve Brezilya tur atladı
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve Brezilya tur atladı

1 saat önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda İtalya, Avustralya ve Brezilya, son 16 turuna yükseldi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve Brezilya tur atladı, System.String[]
FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda İtalya, Avustralya ve Brezilya, son 16 turuna yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 12. gününde, C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:08 
İtalya, Brezilya, Avustralya, Spor
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