FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve Brezilya tur atladı
1 saat önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda İtalya, Avustralya ve Brezilya, son 16 turuna yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:08
FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda İtalya
, Avustralya
ve Brezilya
, son 16 turuna yükseldi. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 12. gününde, C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
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