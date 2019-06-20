Son Dakika Haberleri: FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Japonya bir üst turda
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Japonya bir üst turda

57 dakika önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan son maçlarla İngiltere ve Japonya son 16 turuna yükseldi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Japonya bir üst turda, System.String[]
FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere ve Japonya son 16 turuna yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvada çarşamba günü D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:23 
Japonya, İngiltere, Spor
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