FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Japonya bir üst turda
57 dakika önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan son maçlarla İngiltere ve Japonya son 16 turuna yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:23
FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere
ve Japonya
son 16 turuna yükseldi. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvada çarşamba günü D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
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