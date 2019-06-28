FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Norveç'i 3-0'la geçen İngiltere adını yarı finale yazdırdı
10 dakika önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Norveç'i 3-0'la geçen İngiltere adını yarı finale yazdırdı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:53
FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçında İngiltere
, Norveç
'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç karşılaştı.
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