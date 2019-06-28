Son Dakika Haberleri: FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Norveç'i 3-0'la geçen İngiltere adını yarı finale yazdırdı
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Norveç'i 3-0'la geçen İngiltere adını yarı finale yazdırdı

10 dakika önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Norveç'i 3-0'la geçen İngiltere adını yarı finale yazdırdı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Norveç'i 3-0'la geçen İngiltere adını yarı finale yazdırdı, System.String[]
FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçında İngiltere, Norveç'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç karşılaştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:53 
kadınlar dünya kupası, norveç, ingiltere, Dünya
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