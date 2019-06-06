FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarın başlıyor
15 dakika önce
Bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:47 Kaynak: AA
Fransa'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, 24 takım 6 grupta mücadele edecek.
ABD'nin 3 kez zaferle ayrılarak en başarılı takım unvanını elde ettiği organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk kez kullanılacağı organizasyonun ilk gününde, ev sahibi Fransa, Güney Kore'yi Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda konuk edecek. Mücadele, TSİ 22.00'da başlayacak.
Turnuvada mücadele edecek takımların gruplara dağılımı şöyle:
A Grubu: Fransa, Güney Kore, Norveç, Nijerya
B Grubu: Almanya, Çin, İspanya, Güney Afrika
C Grubu: Avustralya, İtalya, Brezilya, Jamaika
D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya
E Grubu: Kanada, Kamerun, Yeni Zelanda, Hollanda
F Grubu: ABD, Tayland, Şili, İsveç
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