FIFA, Karius'u haklı buldu! Yeni takımı...

İki sene evvel Liverpool'dan kiralanan ve geldiği günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi olan Loris Karius'ta beklenen oldu...
Ocak ayından bu yana maaş alamayan ve alacakları nedeniyle FIFA'ya giden Alman kalecinin sözleşmesini feshetmek için başvurduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
Dün bu süreç tamamlandı. FIFA, TFF'ye belgeleri gönderirken, TFF de Karius'un sözleşme feshini Beşiktaş Kulübü'ne iletti.
Hala İstanbul'da
26 yaşındaki kaleci ile resmen yollar ayrıldı. Karius, koronavirüs salgını sonrasında iptal edilen uçuşlar sebebiyle hala İstanbul'da. Tecrübeli eldivenin en kısa sürede Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.
Öte yandan Karius'un, Alman ekibi Hertha Berlin'le de söz kestiği gelen haberler arasında. (Fanatik)
Son Dakika Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak