FIFA kokarlı hakemler ve sporcular yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nda - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA kokarlı hakemler ve sporcular yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nda - Son Dakika Spor

FIFA kokarlı hakemler ve sporcular yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nda

7 saat önce

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli sporcular, yenilenen ve cumartesi günü açılışı yapılacak olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda buluştu.

FIFA kokarlı hakemler ve sporcular yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nda, System.String[]

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli sporcular, yenilenen ve cumartesi günü açılışı yapılacak olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda buluştu.


FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli sporcular, yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nda bir araya geldi ve tesisleri gezerek antrenman yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cüneyt Çakır, bu tesisin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Biz buraya küçüklüğümüzde gelir, yarışları seyrederdik. Sonrasında hakemliğe başladık, antrenmanları atlet arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Sonrasında bizim hakem derneğimiz buraya taşındı ve burası bizim evimiz oldu. Burada çok zaman geçirdik, çok önemli bir tesis bizim için. Avrupa şampiyonalarına, dünya kupalarına burada çalıştık. Atlet arkadaşlarımızın çok büyük desteğini gördük. Sonrasında bir ara verdik ve çok özlemiştik burayı. Şimdi kapasitesi artmış ve güzelleşmiş bir halde açıldı. Kapasitesi 2 bin 500 oldu. Uluslararası her türlü yarışın yapılacağı imkanlı bir hale geldi. Sadece sporcular için değil, halkımız için de çok önemli. Halkımız da buraya gelip spor yapabilir, 7/24 açık. Ben çok heyecanlıyım. Çok büyük bir özlemle bekliyorduk. Sadece Üsküdarlıları değil, tüm İstanbulluları buraya davet ediyorum. Cumartesi günü açılışımız olacak. Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile çok önemli bir tesisin tekrar ne kadar güzel bir hale geldiğini göreceğiz. Genç arkadaşlarımız, geleceğin hakemleri. Gelecekte Süper Lig'de göreceksiniz. Biz de böyleydik. Şimdi onlar yeni nesil. Atletizmde çok büyük başarıların çıkacağı, olimpiyatlar, Avrupa şampiyonaları, dünya kupalarında çok değerli atletler yetiştireceğimiz bir tesis burası. Ben Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese, böyle bir tesise bizi tekrardan kavuşturduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Bahattin Duran: "Hakemliğe başladığımız ikinci evimiz"


Çeyrek asır önce burada hakemliğe başladıklarını söyleyen Bahattin Duran, "Hakemliğe başladığımız ikinci evimiz. 25 yıl önce buraya geldik. Şöyle bir anım var: Ben hakemliğe başladığımda atlet arkadaşların çok yardımını gördüm. Bir gün bir atlet arkadaş gelip, 'Hocam kusura bakmayın ama siz koşmayı bilmiyorsunuz' dedi. Biz atlet arkadaşlarla birlikte yeri geldi koşmayı öğrendik, yeri geldi açma germe yapmayı öğrendik. Hakemliğe başladık, buralara geldik, bize kısmet oldu. Kısa bir ayrılık oldu, tekrar burada olduğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü Allah kısmet ederse halkımızla hep birlikte burada buluşmayı diliyorum" şeklinde konuştu.


Milli sporculardan Alperen Acet ise, "Gerek atletizm pisti gerekse de tesis anlamında beklediğimizin üstünde olmuş. Buradan yetişmiş çok eski atlet var. Birçok rekor kırılmış bir saha. Türkiye'nin en iyi zeminine ve alanına sahip atletizm pisti. İnşallah daha da güzel dereceler koşulur. İnşallah bu sahadan çıkan atletler daha çok madalya kazanır" ifadelerini kullandı.


Diğer milli sporcu Necati Er de bütün branşlar için güzel bir tesis olduğunu belirterek, bu sahalarda daha iyi derecelere ulaşacaklarını dile getirdi.


Hakemler ve sporcular daha sonra pistte koşu gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Cüneyt Çakır, Burhan Felek, Atletizm, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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