FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: "VAR, Türk futbolunu öldürüyor" - Son Dakika

FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: "VAR, Türk futbolunu öldürüyor"

03.11.2020 11:19

- FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: "VAR, Türk futbolunu öldürüyor" "Fırat Aydınus'u bir numara tutarım" "Hakemlik sarraf terazisi gibidir" Video Yardımcı Hakem uygulamasını değerlendiren FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal, "VAR, Türk hakemliğinin yanı sıra Türk futbolunu da öldürüyor.

- FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: "VAR, Türk futbolunu öldürüyor"

" Fırat Aydınus'u bir numara tutarım"

"Hakemlik sarraf terazisi gibidir"

İSTANBUL - Video Yardımcı Hakem uygulamasını değerlendiren FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal, "VAR, Türk hakemliğinin yanı sıra Türk futbolunu da öldürüyor. VAR sisteminin Türkiye'ye, Türk futboluna hiçbir faydası yok" dedi.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Dünya Kupası grup eleme maçları dahil olmak üzere 19 uluslararası mücadelede görev alan ve 2000, 2001, 2002 yıllarında FIFA kokartlı yardımcı hakem olarak görev yapan Binali Kartal, Türk hakemliğinin güncel sorunlarından, Video Yardımcı Hakem uygulamasına kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"VAR sisteminin Türkiye'ye hiçbir faydası yok"

VAR sistemine en başından beri karşı çıktığını hatırlatan Kartal, "Çünkü VAR, Türk hakemliğinin yanı sıra Türk futbolunu da öldürüyor. Daha sonra Şenes Erzik, VAR'ın olmaması gerektiğini söyledi. Bu VAR oluşturulduktan sonra da zamanın TFF Başkanı Yıldırım Demirören tarafından getirildi. Alelacele ülkemizde yerleştirildi. VAR sisteminin Türkiye'ye, Türk futboluna hiçbir faydası yok. Önceki yıllarda her hafta 64 profesyonel müsabaka oynanıyordu. Şimdi takım sayıları artmasıyla birlikte her hafta 70'e yakın müsabaka oynanıyor. Ülkemizde sadece 10 müsabakada VAR uygulanıyor. TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig takımları bile VAR olsun diyor. Sana ne kardeşim? Ne faydası var" ifadelerini kullandı.

"MHK'yı belirleyecek bir üst kurul olsun"

Türk hakemliğinin bir ara zirve yaptığını ancak şu an alt seviyelerde olduğunu dile getiren Binali Kartal, "Gelecek çok kötü olacak. Çünkü komitelerin, hakem eğitimcilerinin zaten eksiklikleri var. Bunları tespit ediyoruz, hep söylüyoruz. Bu işin çözümü de var. Nedir çözümü? Komiteler oluşurken en son Serdar Tatlı komitesi oluşurken ben şunu söylemiştim; hakemleri ve MHK'yı belirleyecek bir üst kurul olsun. Geçmişte Türk hakemliğine büyük hizmet etmiş Özcan Oal, Ertuğrul Dilek, Talat Tokat gibi isimler bir üst kurul oluştursunlar ve takımlar, hakemlerle ilgili şikayetleri olduğunda bu kurula bilgi - belgeleriyle gitsin. Bu kurul değerlendirsin hakemleri. Bir de şu var; hakemler Türkiye'de taraftır. Dünyada aslında taraftır. Türkiye Futbol Federasyonu da taraftır. Nasıl olur diyeceksiniz; hakemler TFF'ye bağlı, takımlar da TFF'ye bağlı ama TFF hakemlerden yanadır. Hakemine kötü, takımına iyi derse sıkıntı doğacak. Hal böyle olunca bir üst kurul oluşturulması lazım. Hakem eğitimi, müsabaka atamaları, başarı ve başarısızlıklar da onlar tarafından denetlenmeli" şeklinde konuştu.

"Bu gelen gidenlerin değişmesi gerekiyor"

MHK'yı oluşturacak bir üst kurulun olması gerektiğine vurgu yapan Kartal, "Serdar Tatlı daha önce geldi, Yusuf Namoğlu döneminde asbaşkandı. Başarısız oldu, gitti. Metin Tokat geldi, gitti. Erol Ersoy öyle. Şu anki komitelerin tümü gitti. Tekrar gidip gelecekler. Demek ki bu gelen gidenlerin değişmesi gerekiyor. Yeni bir oluşum olması gerekiyor. İşte o yeni oluşumu oluşturacak bir üst kurul lazım. Yoksa onun adamı, bu bize yakın gibi olursa zaten şaibeler doğuyor. Serdar Tatlı'nın atanmasında da çeşitli söylentiler oldu. Hakemlik hiçbir kuruma, kuruluşa, kişiye bağlı olacak olay değildir. Hakemlik sarraf terazisi gibidir. Çok hassas olmalı. İşporta terazisi veya pazar terazisi gibi olmaz. Hakemlik sarraf terazisidir, o terazi ne kadar hassas olursa Türk futbolu daha ileriye gider" diye konuştu.

Binali Kartal, 'en beğendiğiniz hakem kim' sorusuna ise, "Fırat Aydınus'u bir numara tutarım ama Cüneyt Çakır da bizi çok daha iyi temsil etti" cevabını verdi.

FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: VAR, Türk futbolunu öldürüyor
FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: VAR, Türk futbolunu öldürüyor
FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: VAR, Türk futbolunu öldürüyor
FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: VAR, Türk futbolunu öldürüyor

Kartal, Hakem, Video, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIFA kokartlı eski hakem Binali Kartal: 'VAR, Türk futbolunu öldürüyor' - Son Dakika Spor


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