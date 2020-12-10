Son dakika... FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Bir süredir korona virüs tedavisi gören FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe, hayatını kaybetti.

Bir süredir korona virüs tedavisi gören FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşılan mesajda, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1946 Eskişehir doğumlu olan İhsan Türe, uzun yıllar Süper Lig'de ve Avrupa Kupaları'nda görev yaptı, uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. İhsan Türe'nin cenazesi 10 Aralık Perşembe günü (bugün) Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. Merhum İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. (İHA)

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