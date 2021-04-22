Cüneyt Çakır: "Avrupa Şampiyonası'nda olmak büyük gurur"

EURO 2020'de düdük çalacak 18 hakem arasında yer alacağı UEFA tarafından açıklanan Cüneyt Çakır, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2012 ve 2016'nın ardından üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda bulunacak olmasının gururunu duyduğunu söyleyen Cüneyt Çakır, "Bu noktaya gelmek de, bu istikrarı sağlamak da hiç kolay olmadı. Ancak ekip arkadaşlarımla birlikte hep çalıştık, hiç yılmadık ve hep konsantre olduk" dedi.

Ülkenin genelinin kendisine sağladığı desteğin ve duaların her zaman büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten FIFA kokartlı hakem, "Biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Bu başarı hepimizin. Herkes bizi ve turnuvada yer alacak Milli Takımımızı en iyi şekilde desteklesin, dualarını bizden eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Çakır, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020 ile 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda görev alan, yarı finaller yöneten bir hakem olarak en büyük sırrının istikrarı korumak ve sürekli çalışmak olduğunu vurguladı.

(İHA)