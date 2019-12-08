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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Napoli - Genk...
6 saat önce
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Napoli - Genk mücadelesinde düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Napoli - Genk mücadelesinde düdük çalacak. - İSTANBUL
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