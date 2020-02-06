FIFA kokartlı hakemler ve milli sporcular, yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nı gezdi

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli atletler Alperen Acet, Necati Er ve Ümit Sungur, yenilenen ve 8 Şubat Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek Burhan Felek Atletizm Stadı'nı gezdi.

Burhan Felek Atletizm Pisti'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Cüneyt Çakır, bu pistin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek açılışı heyecanla beklediklerini belirten Çakır şöyle konuştu:

"Biz buraya küçüklüğümüzde gelir, yarışları seyrederdik. Sonrasında hakemliğe başladık, antrenmanlarda atlet arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Sonrasında bizim hakem derneğimiz buraya taşındı ve burası evimiz oldu. Burası bizim için çok önemli bir tesis. Avrupa şampiyonalarına, dünya kupalarına burada çalıştık. Atlet arkadaşlarımızın çok büyük desteğini gördük. Sonrasında bir ara verdik ve burayı çok özlemiştik. Şimdi kapasitesi artmış ve güzelleşmiş bir halde açıldı. Kapasitesi 2 bin 500 oldu. Uluslararası her türlü yarışın yapılacağı bir hale geldi. Sadece sporcular için değil, halkımız için de çok önemli. Halkımız da buraya gelip spor yapabilir. 7/24 açık. Ben çok heyecanlıyım. Çok büyük bir özlemle bekliyorduk. Sadece Üsküdarlıları değil, tüm İstanbulluları buraya davet ediyorum. Cumartesi günü açılışımız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın teşrifi ile çok önemli bir tesisin tekrar ne kadar güzel bir hale geldiğini göreceğiz. Genç arkadaşlarımızı, geleceğin hakemlerini Süper Lig'de göreceksiniz. Biz de böyleydik. Şimdi onlar yeni nesil. Burası, atletizmde çok büyük başarıların çıkacağı, olimpiyatlar, avrupa şampiyonaları, dünya kupalarında çok değerli atletler yetiştireceğimiz bir tesis. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın önderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese, böyle bir tesise bizi tekrardan kavuşturduğu için çok teşekkür ediyorum."

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızla birlikte bulunmak"

Cüneyt Çakır, hedeflerinin A Milli Takım'ında yer aldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev almak olduğunu vurgulayarak, "Bundan bir hafta önce İspanya'nın Mallorca kentinde yapılan seminerdeydik. İlk başta yardımcı hakem arkadaşlarımız Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Emre Eyisoy katıldılar. Sonrasında benim de katıldığım, Avrupa'nın elit hakemlerinin yer aldığı bir seminer vardı. Bu seminerin amacı, ligin ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde görev alacak hakemlerin tespiti ve sezon sonunda düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ön hazırlığıydı. Bizler hedeflerimize her zaman adım adım gittik. Bundan önce böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Bizim en büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızla birlikte bulunmak. Daha önce olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için sezonun ikinci yarısında çalışmalarımızı daha da artırarak inşallah önce Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağız, sonra da o şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bunların ardından FIFA, Dünya Kupası'yla ilgili aday hakemlerini belirleyecek. Ondan sonra yolumuza bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bahattin Duran, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin ikinci evleri olduğunun altını çizerek, "Çeyrek asır önce başladık. Hakemliğe başladığımız, ikinci evimiz. 25 yıl önce buraya geldik. Şöyle bir anım var, hakemliğe başladığımda atlet arkadaşların çok yardımını gördüm. Bir gün bir atlet arkadaş gelip, 'Hocam kusura bakmayın ama siz koşmayı bilmiyorsunuz.' dedi. Biz atlet arkadaşlarla birlikte yeri geldi koşmayı öğrendik, yeri geldi açma germe yapmayı öğrendik. Hakemliğe başladık, buralara geldik, bize kısmet oldu. Kısa bir ayrılık oldu, tekrar burada olduğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü Allah kısmet ederse halkımızla hep birlikte burada buluşmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli atletlerden Alperen Acet ise "Beklediğimizin üstünde olmuş. Gerek atletizm pisti gerekse de tesis anlamında. Buradan yetişmiş çok eski atlet var. Birçok rekor kırılmış bir saha. Türkiye'nin en iyi zeminine ve alanına sahip atletizm pisti. İnşallah daha da güzel dereceler koşulur. İnşallah bu sahadan çıkan atletler daha çok madalya kazanır." yorumunu yaptı.

Bir diğer milli atlet Necati Er de "Cumartesi açılışı olacak. Pisti gayet yeni. Bütün branşlar için güzel bir tesis olmuş. Atletizm için de iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu sahalarda daha iyi derecelere ulaşacağız." şeklinde görüş belirtti.