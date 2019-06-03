Son Dakika Haberleri: FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da
Son Dakika Spor Haber

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da

1 saat önce

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 yıl boyunca Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da, System.String[]
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 yıl boyunca Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunun bu yıl ve 2020'de Katar'da düzenleneceği duyuruldu.
Açıklamada, 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak Katar için hazırlık niteliği taşıyacağı belirtildi.
Ev sahibi ülkeden bir takım ile FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, daha önce Brezilya, Japonya, Fas ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmişti. İspanya ekibi Real Madrid, son 3 turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:20 Kaynak: AA
Katar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor Galatasaray'da Banega gelişmesi! Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 21:28:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]