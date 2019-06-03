FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da
1 saat önce
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 yıl boyunca Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:20 Kaynak: AA
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 yıl boyunca Katar
'ın ev sahipliğinde yapılacak.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunun bu yıl ve 2020'de Katar'da düzenleneceği duyuruldu.
Açıklamada, 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2022 FIFA Dünya Kupası
'na da ev sahipliği yapacak Katar için hazırlık niteliği taşıyacağı belirtildi.
Ev sahibi ülkeden bir takım ile FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, daha önce Brezilya
, Japonya
, Fas
ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri
'nde düzenlenmişti. İspanya
ekibi Real Madrid
, son 3 turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.
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