Son Dakika Haberleri: FIFA'nın eski başkan yardımcısına rüşvet cezası!
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FIFA'nın eski başkan yardımcısına rüşvet cezası!

15 dakika önce

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.

FIFA'nın eski başkan yardımcısına rüşvet cezası!, System.String[]

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.


Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonunda (CONMEBOL) da başkanlık görevini yürüten Figueredo'nun, Kupa Amerika'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.


Figueredo, 2015'ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.

İsviçre, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:21 
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