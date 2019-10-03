FIFA'nın eski başkan yardımcısına rüşvet cezası!
15 dakika önce
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.
Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonunda (CONMEBOL) da başkanlık görevini yürüten Figueredo'nun, Kupa Amerika'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.
Figueredo, 2015'ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:21
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