FIFA'nın Fenerbahçe-Galatasaray anketinde en çok oyu sarı-lacivertliler aldı

FIFA'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin başlattığı ankette en çok oyu sarı-lacivertliler aldı.

FIFA'nın Twitter hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını kastederek "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sorduğu ankette, 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.

Sarı-kırmızılılar yüzde 42,7 oy alırken, Fenerbahçe yüzde 57,3 oy alarak anketi önde bitirdi.