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FIFA'nın koronavirüs çalışma grubu ilk toplantısını yaptı
24 dakika önce
FIFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbola etkilerini değerlendirmek üzere kurduğu çalışma grubu, hazirandaki bütün uluslararası maçların ertelenmesini tavsiye etti.
FIFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbola etkilerini değerlendirmek üzere kurduğu çalışma grubu, hazirandaki bütün uluslararası maçların ertelenmesini tavsiye etti.
FIFA'dan yapılan açıklamada, çalışma grubunun video konferans yöntemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.
Grubun, haziran ayında oynanacak bütün uluslararası maçların ertelenmesi yönünde FIFA Konseyi'ne öneri sunduğu kaydedildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri fikstürünün yeniden belirlenebilmesi için federasyonlarla ikili görüşmeler yapılmasının tavsiye edildiği belirtildi.
Açıklamada, "FIFA, herhangi bir karar alma sürecinde birinci önceliğin insan sağlığı olduğunu yinelemektedir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:22 Kaynak: AA
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