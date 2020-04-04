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FIFA'nın koronavirüs çalışma grubu ilk toplantısını yaptı
6 saat önce
FIFA'dan yapılan açıklamada, çalışma grubunun video konferans yöntemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, çalışma grubunun video konferans yöntemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.
Grubun, haziran ayında oynanacak bütün uluslararası maçların ertelenmesi yönünde FIFA Konseyi'ne öneri sunduğu kaydedildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri fikstürünün yeniden belirlenebilmesi için federasyonlarla ikili görüşmeler yapılmasının tavsiye edildiği belirtildi.
Açıklamada, "FIFA, herhangi bir karar alma sürecinde birinci önceliğin insan sağlığı olduğunu yinelemektedir." denildi
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:24
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