Son Dakika Haberleri: FIFA'nın ödül töreninin sunucuları açıklandı
Son Dakika Spor Haber

FIFA'nın ödül töreninin sunucuları açıklandı

1 saat önce

FIFA'dan yapılan açıklamada, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninin sunuculuğunu Ilaria D'Amico ile Ruud Gullit'in üstleneceği bildirildi.

FIFA'nın ödül töreninin sunucuları açıklandı, System.String[]

FIFA'dan yapılan açıklamada, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninin sunuculuğunu Ilaria D'Amico ile Ruud Gullit'in üstleneceği bildirildi.


İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un hayat arkadaşı Ilaria D'Amico, uzun süre televizyonda futbol programı sunuculuğu yaptı. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Gullit ise son yıllarda televizyonda futbol yorumculuğu görevi üstlendi.


Törende, erkek ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.


Ruud Gullit, İtalya, Milano, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı
Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu Aleyna Tilki'nin Kahramanmaraş'taki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIFA'nın ödül töreninin sunucuları açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]