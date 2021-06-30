FIFA Online 4'ün Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu - Son Dakika

Daha önce Vietnam ve Tayland'da beta sürümü yayınlanan FIFA Online 4, bu sonbaharda Türkiye'de kullanıma açılacak. 101XP ve arasındaki yayımcılık anlaşması ile ülkemize gelecek olan FIFA Online 4, tamamen ücretsiz bir çok oyunculu oyun olarak sunulacak. Temel olarak FIFA 18 üzerine inşa edilen yapım, hem ücretsiz hem de online oluşu pek çok kişiyi oyuna çekecektir.

FIFA Online 4, Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil 30'dan fazla uluslararası ligde yer alan 600'den fazla takım ve 17.000'in üzerinde oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

Oyuncular, resmi 1v1 maçlara, lig maçlarına, arkadaşlarıyla oynayabilecekleri özel maçlara ve değişik stratejiler kurulabilen ve takım özelleştirmeleri yapılabilen Antrenör Modu'na erişebilecekler.

Tamamen Türkçeye çevrilen FIFA Online 4, adresinden ücretsiz bir şekilde indirilmeye sunulacak. Türkiye'de yer alan özel sunucular, PC için düzenlenen değiştirilebilir kontroller sayesinde neredeyse tüm oyuncular için sorunsuz ve rahat bir oyun deneyimi yaşatacak.

Oyundaki spikerin ve yorumcunun kim olacağı ise çok yakında duyurulacak. FIFA Online 4 için şu ana kadar 300 saatlik seslendirme yapıldı. Oyuncuları gerçek bir futbol maçındaymış gibi hissettirmek isteyen EA, herkes için erişilebilir bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

FIFA Online 4'e kayıt yaptırabilirsiniz.