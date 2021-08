FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim

"Ailem bana her zaman inandı"

Ata SELÇUK/ - Red Bull'un başarılı FIFA oyuncusu İsmail Can Yerinde (Isopowerr), nasıl esporcu olduğundan bahsederek, "Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim. Bir gün bir arkadaşım internet kafe turnuvasına katılmam için bana mesaj attı. Ben de o turnuvaya katıldım ve kazandım. O internet kafenin sahibi espor takımının olduğunu söyledi ve bana teklif yaptı. Ben de kabul ettim" dedi.Espor dünyasının başarılı ve sevilen isimlerinden olan Isopowerr, nasıl esporcu olduğundan başarılarına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."Esporcu olmaya nasıl karar verdin" sorusuna yanıt veren Isopowerr, "Aslında karar vererek başladığım bir olay değildi. Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim ve iyi oynadığımı düşünüyordum. Bir gün bir arkadaşım internet kafe turnuvasına katılmam için bana mesaj attı. Ben de o turnuvaya katıldım ve sonrasında kazandım. Kazandıktan sonra o internet kafenin sahibi espor takımının olduğunu söyledi. Takımda oynamam için bana teklifte bulundu ve ben de kabul ettim. Espor hayatım bu şekilde başladı" dedi."AİLEM BANA HER ZAMAN İNANDI"Esporcu olması sonrasında ailesinin kendisine nasıl tepki verdiğinden bahseden İsmail Can, "Ailem her zaman bana inandı ve destek oldu bu konuda. İlk başlarda biraz tedirginlerdi ama daha sonra başarı gelince ve benim de devam etmek istediğimi görünce desteklemeye devam ettiler" ifadelerini kullandı."BASKI YARATMIYOR HATTA MOTİVE EDİYOR"Çocukların ve gençlerin idolü olmasının kendisinde bir baskı yaratmadığını, hatta tam tersine böyle mesajlar alması sonucunda çok daha mutlu ve motive olduğunu kaydeden Isopowerr, "Bu oyunu oynayıp iyi bir yere gelmek isteyenler için örnek olabildiysem, onların motivasyonuna katkı sağlayabildiysem onlar ve kendi adıma çok mutlu olurum" diye konuştu."HER SENE DÜZENLİ ŞEKİLDE KURULU BİR LİGİMİZ OLSA ÇOK DAHA GÜZEL ŞEYLER GÖREBİLİRİZ "Türkiye Espor Federasyonu'nun düzenlediği Bitexen TESFED Türkiye Kupası FIFA21 Turnuvası'nda çifte kupa kazanarak büyük bir başarıya imza atan Isopowerr, şunları söyledi: "FIFA üzerinde turnuva konusunda yine biraz geride gibiyiz bence. Hatta turnuva değil de her sene düzenli şekilde kurulu bir ligimiz olsa çok daha güzel şeyler görebileceğimizi düşünüyorum. Birçok ülkede hali hazırda ligler kurulmuş durumda ve her sene düzenli olarak oynuyorlar. Bu olay genç FIFA oyuncularının gelişimi açısından da çok önemli.""MİLLİ TAKIMIMIZ FIFA SAHNESİNDE ÇOK GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİP "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kurulan e-Milli Takımlar'ın bir parçası olan ve Türkiye adına mücadele eden İsmail Can Yerinde, milli takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getirerek, "Geçen sene turnuvayı ucu ucuna penaltılarda kaçırdık. Bence milli takımımız FIFA sahnesinde çok güçlü bir kadroya sahip. Ben önümüzdeki sene e-Milli Takım olarak çok başarılı olacağımızı, hatta kupayı bile getirebileceğimize inanıyorum" dedi."RED BULL SPORCUSU OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"Red Bull sporcusu olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Isopowerr, "Öncelikle Red Bull sporcusu olduğum için ve bu ailenin içinde bulunduğum için hem çok mutluyum hem de çok özel hissediyorum. Böyle büyük bir markanın desteğini almak ayrı bir motivasyon kaynağı benim için. Red Bull'un sporcularına özel yaptığı seminerlerin güzel bir katkısı oluyor, orada spor psikolojisinden, sosyal medyaya kadar eğitimler görüyoruz ve bunun katkı sağladığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu."MENTAL OLARAK GÜÇLÜ OLMAK GEREKİYOR"

Son olarak FIFA esporcusu olmak isteyen gençlere seslenen Isopowerr, şu ifadeleri kullanarak sözlerini noktaladı: "FIFA konusunda özellikle mental olarak güçlü olmak gerekiyor, sakin kalmak/kalabilmek en önemli unsurlardan birisi bence FIFA'da başarılı olmak isteyen birisi için. Onun dışında sıkı çalışarak ve profesyonel oyuncuları izleyerek kendilerini geliştirebilirler."