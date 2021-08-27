Üye Girişi
FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim - Son Dakika

FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim

27.08.2021 09:58
FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim, System.String[]

"Ailem bana her zaman inandı""Baskı yaratmıyor hatta motive ediyor""Her sene düzenli şekilde kurulu bir ligimiz olsa çok daha güzel şeyler olur""Milli takımımız FIFA sahnesinde çok güçlü bir kadroya sahip""Red Bull sporcusu olduğum için çok mutluyum""Mental olarak güçlü olmak gerekiyor"Ata SELÇUK...

"Ailem bana her zaman inandı"

"Baskı yaratmıyor hatta motive ediyor"

"Her sene düzenli şekilde kurulu bir ligimiz olsa çok daha güzel şeyler olur""Milli takımımız FIFA sahnesinde çok güçlü bir kadroya sahip""Red Bull sporcusu olduğum için çok mutluyum""Mental olarak güçlü olmak gerekiyor"

Ata SELÇUK/ - Red Bull'un başarılı FIFA oyuncusu İsmail Can Yerinde (Isopowerr), nasıl esporcu olduğundan bahsederek, "Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim. Bir gün bir arkadaşım internet kafe turnuvasına katılmam için bana mesaj attı. Ben de o turnuvaya katıldım ve kazandım. O internet kafenin sahibi espor takımının olduğunu söyledi ve bana teklif yaptı. Ben de kabul ettim" dedi.Espor dünyasının başarılı ve sevilen isimlerinden olan Isopowerr, nasıl esporcu olduğundan başarılarına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."Esporcu olmaya nasıl karar verdin" sorusuna yanıt veren Isopowerr, "Aslında karar vererek başladığım bir olay değildi. Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim ve iyi oynadığımı düşünüyordum. Bir gün bir arkadaşım internet kafe turnuvasına katılmam için bana mesaj attı. Ben de o turnuvaya katıldım ve sonrasında kazandım. Kazandıktan sonra o internet kafenin sahibi espor takımının olduğunu söyledi. Takımda oynamam için bana teklifte bulundu ve ben de kabul ettim. Espor hayatım bu şekilde başladı" dedi."AİLEM BANA HER ZAMAN İNANDI"Esporcu olması sonrasında ailesinin kendisine nasıl tepki verdiğinden bahseden İsmail Can, "Ailem her zaman bana inandı ve destek oldu bu konuda. İlk başlarda biraz tedirginlerdi ama daha sonra başarı gelince ve benim de devam etmek istediğimi görünce desteklemeye devam ettiler" ifadelerini kullandı."BASKI YARATMIYOR HATTA MOTİVE EDİYOR"Çocukların ve gençlerin idolü olmasının kendisinde bir baskı yaratmadığını, hatta tam tersine böyle mesajlar alması sonucunda çok daha mutlu ve motive olduğunu kaydeden Isopowerr, "Bu oyunu oynayıp iyi bir yere gelmek isteyenler için örnek olabildiysem, onların motivasyonuna katkı sağlayabildiysem onlar ve kendi adıma çok mutlu olurum" diye konuştu."HER SENE DÜZENLİ ŞEKİLDE KURULU BİR LİGİMİZ OLSA ÇOK DAHA GÜZEL ŞEYLER GÖREBİLİRİZ "Türkiye Espor Federasyonu'nun düzenlediği Bitexen TESFED Türkiye Kupası FIFA21 Turnuvası'nda çifte kupa kazanarak büyük bir başarıya imza atan Isopowerr, şunları söyledi: "FIFA üzerinde turnuva konusunda yine biraz geride gibiyiz bence. Hatta turnuva değil de her sene düzenli şekilde kurulu bir ligimiz olsa çok daha güzel şeyler görebileceğimizi düşünüyorum. Birçok ülkede hali hazırda ligler kurulmuş durumda ve her sene düzenli olarak oynuyorlar. Bu olay genç FIFA oyuncularının gelişimi açısından da çok önemli.""MİLLİ TAKIMIMIZ FIFA SAHNESİNDE ÇOK GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİP "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kurulan e-Milli Takımlar'ın bir parçası olan ve Türkiye adına mücadele eden İsmail Can Yerinde, milli takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getirerek, "Geçen sene turnuvayı ucu ucuna penaltılarda kaçırdık. Bence milli takımımız FIFA sahnesinde çok güçlü bir kadroya sahip. Ben önümüzdeki sene e-Milli Takım olarak çok başarılı olacağımızı, hatta kupayı bile getirebileceğimize inanıyorum" dedi."RED BULL SPORCUSU OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"Red Bull sporcusu olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Isopowerr, "Öncelikle Red Bull sporcusu olduğum için ve bu ailenin içinde bulunduğum için hem çok mutluyum hem de çok özel hissediyorum. Böyle büyük bir markanın desteğini almak ayrı bir motivasyon kaynağı benim için. Red Bull'un sporcularına özel yaptığı seminerlerin güzel bir katkısı oluyor, orada spor psikolojisinden, sosyal medyaya kadar eğitimler görüyoruz ve bunun katkı sağladığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu."MENTAL OLARAK GÜÇLÜ OLMAK GEREKİYOR"

Son olarak FIFA esporcusu olmak isteyen gençlere seslenen Isopowerr, şu ifadeleri kullanarak sözlerini noktaladı: "FIFA konusunda özellikle mental olarak güçlü olmak gerekiyor, sakin kalmak/kalabilmek en önemli unsurlardan birisi bence FIFA'da başarılı olmak isteyen birisi için. Onun dışında sıkı çalışarak ve profesyonel oyuncuları izleyerek kendilerini geliştirebilirler."


FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim
FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim
FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim
FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim

Redbull, oyunlar, Espor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı 10:19 Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi 09:55 Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor 09:51 Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti 09:21 Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı 08:53 Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz 07:19 Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz
Bakan Koca 23:32 Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu 20:50 Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
10:02 Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor
09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi
09:50 Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
09:47 Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar
09:20 Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti
09:16 Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı
08:55 Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi yendi, Finlandiya basını övgü yağdırdı
08:52 Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı
08:16 Yanan araçtan çıkamadı, 17 yaşında feci şekilde can verdi
07:44 Son Dakika! Vergi yapılandırma süresi 1 ay ertelendi, ilk taksit ödemesi 30 Eylül
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor         
10:03
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar         
09:48
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
07:47
Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı         
00:40
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi         
22:30
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 10:23:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FIFA oyuncusu Isopowerr: Ben de herkes gibi evinde oyun oynayan birisiydim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement