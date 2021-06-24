FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Karşılaşmayı Fransa futbolunun unutulmaz ismi Eric Cantona da tribünden takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz 'in Nazare kentinde bulunan Jordan Santos Stadı'ndaki mücadelenin normal süresi 5-5 bitti. Uzatmaya giden müsabakada bitime 15 saniye kala Angeletti'nin golüne engel olamayan milliler, sahadan 6-5 yenik ayrıldı.

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