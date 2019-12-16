FIFA, Platini'ye ödenen 2 milyon frangı kurtarmak için İsviçre mahkemesine başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya FIFA, Platini'ye ödenen 2 milyon frangı kurtarmak için İsviçre mahkemesine başvurdu - Son Dakika Dünya

FIFA, Platini'ye ödenen 2 milyon frangı kurtarmak için İsviçre mahkemesine başvurdu

6 saat önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, eski başkan yardımcısı Michel Platini’ye "haksız yere" 2 milyon İsviçre frangı (11,9 milyon TL) ödediği gerekçesiyle eski başkanı Sepp Blatter'e dava açtı. Mayıs 2018’de Platini söz konusu soruşturmada İsviçre yargısı tarafından aklanmıştı

FIFA, Platini'ye ödenen 2 milyon frangı kurtarmak için İsviçre mahkemesine başvurdu, System.String[]

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, eski başkan yardımcısı Michel Platini'ye "haksız yere" 2 milyon İsviçre frangı (11,9 milyon TL) ödendiği gerekçesiyle eski başkanı Sepp Blatter'e dava açtı.


FIFA resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, paranın iadesi için iki eski yönetici ile ilgili İsviçre mahkemesine başvurduklarını açıkladı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Michel Platini, İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:03 
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