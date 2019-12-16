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FIFA, Platini'ye ödenen 2 milyon frangı kurtarmak için İsviçre mahkemesine başvurdu
6 saat önce
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, eski başkan yardımcısı Michel Platini’ye "haksız yere" 2 milyon İsviçre frangı (11,9 milyon TL) ödediği gerekçesiyle eski başkanı Sepp Blatter'e dava açtı.
Mayıs 2018’de Platini söz konusu soruşturmada İsviçre yargısı tarafından aklanmıştı
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:03
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