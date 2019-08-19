Son Dakika Haberleri: FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı
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FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı

38 dakika önce

FIFA'nın düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün 10 adayı arasında Messi ve Ibrahimovic de yer aldı.

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı, System.String[]
FIFA'nın düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün 10 adayı arasında Messi ve Ibrahimovic de yer aldı.
Lionel Messi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:29 
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