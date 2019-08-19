FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı

FIFA'nın düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün 10 adayı arasında Messi ve Ibrahimovic de yer aldı.

FIFA'nın düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün 10 adayı arasında Messi ve Ibrahimovic de yer aldı.

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