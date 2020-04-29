FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe: "Eylül ayına kadar futbol oynanmamalı" - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe: 'Eylül ayına kadar futbol oynanmamalı' - Son Dakika Spor

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe: "Eylül ayına kadar futbol oynanmamalı"

6 saat önce

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylül ayına kadar futbol oynanmaması gerektiğini söyledi.

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe:

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylül ayına kadar futbol oynanmaması gerektiğini söyledi. Sosyal mesafe düzenlemelerinin tüm dünyada yürürlükte olduğunu ifade eden D'Hooghe, bu nedenle futbolun dönüşünü haklı görmenin imkansız olduğunu ifade etti.


FIFA Sağlık Komitesi Başkanı ve Eski İcra Komitesi Üyesi Michel D'Hooghe, liglerin başlama kararlarıyla ilgili konuştu. Futbolun eylül ayına kadar oynanmaması gerektiğini ifade eden D'Hooghe, özellikle ülkelerin sosyal mesafe konusundaki kurallarının yürürlükte olduğunu ve bu nedenle futbola dönülmemesi gerektiğini söyledi. "Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken an bu andır" diyen D'Hooghe, "Para değil, ölüm kalım meselesidir. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en dramatik durumla karşı karşıyayız. Bunu hafife almamalı ve gerçekçi olmalıyız" açıklamasını yaptı.


"Tüküren futbolcular hakem tarafından uyarılmalı"


Futbolun yeniden başlaması için sosyal mesafe kurallarının ortadan kalkması gerektiğini ifade eden FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, "Umarım bu durum çok hızlı şekilde değişir. Daha fazla sabırlı olmamız gerekiyor. Futbol, ancak temas yeniden mümkün olduğunda oynanabilir. Futbol bir temas sporudur. Ama bugün en çok kaçınmamız gereken şey temas. Testler önemli. Ama oyunculardan ya da çalışanlardan birisi pozitif çıkarsa, bütün takımı karantinaya almalısınız. Peki bu durum normal bir rekabet için çözüm mü? Her ülkenin salgın noktasında zirve noktasını ne zaman göreceğini bilmiyoruz. Her ülkede durum farklı. Çözüm sadece yeterli aşı olduğunda oluşacak" diye konuştu. D'Hooghe ayrıca futbola dönen ülkelerde hakemlerin, maç sırasında tükürdüğü görülen oyuncuları uyarması için kurallarda ve düzenlemelerde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Bu durumun yeşil sahalarda çok fazla görüldüğünü ifade eden D'Hooghe, tükürmenin hijyenik olmadığına dikkat çekti. - İSTANBUL

Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:16 Kaynak: İHA

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