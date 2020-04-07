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FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını...
6 saat önce
FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.
FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:16 Kaynak: AA
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