FIFA, Türkiye'nin Norveç galibiyetini tebrik etti
27.03.2021 23:55
FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen Türkiye'yi tebrik etti.
FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen Türkiye'yi tebrik etti.
FIFA Dünya Kupası'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek fevkalade bir seviyede olduğunu gösterdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçını da kazandı." ifadeleri kullanıldı.
Ay yıldızlı ekip, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde etmişti.
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