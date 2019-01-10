Fıfex Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı Başlıyor

Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF
) destekleriyle düzenlediği, FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, Antalya Belek
'te 11-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan FIFEX, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devre arası kamp döneminde futbol sektöründe çalışan antrenör, menajer, şirket yetkilileri, tedarikçi ve sponsorları 3 gün süresince bir araya getirecek.
Yarın saat 14: 00'te başlayacak organizasyona; Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan
, TÜFAD Genel Başkanı-AEFCA Başkan Yardımcısı İsmail Dilber
, TFF Onursal Başkanı-UEFA ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik
, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Kulüpler Birliği ve BJK
Başkanı Fikret Orman
, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı M. Menderes
Tevfik Türel ve çok sayıda davetli katılacak.
ÖNEMLİ İSİMLER KONUŞMA YAPACAK
TÜFAD Genel Başkan Yardımcıları'ndan, Genel Başkan Baş Danışmanı ve hocaların hocası Metin Türel
'in isminin verildiği, TFF'nin desteği ile TÜFAD tarafından yapılacak olan "Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri" kapsamında gerçekleştirilecek olan 2'nci FIFEX, "FIFA 2018 Dünya Kupası Rusya
Analizleri ve Futbol Altyapı Çalıştayı" başlığını taşıyor. Dünya Kupası ile birlikte çeşitli konularda sunumlar ve oturumlara sahne olacak 2. FIFEX, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün hazırladığı Futbol Gelişim Seminerleri'ne dahil edilmiştir. UEFA A Lisans ve UEFA B Lisans Antrenörleri, FIFEX'e katılarak 5 kredi kazanacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Erzurum
BB Başkanı Mehmet Sekmen
, La Liga
Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Bölgesi Pazarlama Direktörü Guillermo Heredia, Supreme Qatar 2022 Dünya Kupası Düzenleme Komitesi Bölge Müdürü Saoud Al Ansari, Soccerlab Avrupa
Satış Müdürü Koen Beyen, Scotium CEO
'su Efe Aydın
, Bursaspor
Teknik Direktörü Samet Aybaba
, Medipol Başakşehir
Teknik Direktörü Abdullah Avcı
, Bursasapor Yardımcı Antrenörü Selçuk Erdoğan
, A Milli Futbol Takımı
eski futbolcularından Hamit Altıntop
, Dinamo Zagreb
A Takım Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb U-14 Takımı Teknik Direktörü Ivan Mijac, UEFA Jira Üyesi ve Macaristan Futbol Federasyonu
Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Tibor Sisa, Oliver Kahn
'ın sahibi olduğu Goalplay şirketinin kurucu ortağı Moritz Mattes, Celta Vigo
Pazarlama Direktörü Carlos Salvador, Dr. Emin Paçacı, SASS Media Kurucu Ortağı Dr. Robert Niemann, Footbalism İş Geliştirme Direktörü Jose Forjaz, Sonda Sport Dijital Pazarlama Direktörü Kamil Jakubczyk, Kütahya
DPU BESYO'dan Doç. Dr. Mehmet Acet, spor reklamı ve pazarlaması uzmanı J. Gülsev Kassap, fizyoterapist Elif Akıncı, antrenör-spor bilimci Serkan Emre
Sefa, 2'nci FIFEX'te sunum ve konuşma yapacak isimler arasında yer alacak. - Belek