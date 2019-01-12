Fıfex Futbol Endüstrisi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Antalya
'da gerçekleştirilen 2'nci FIFEX Futbol
Endüstrisi Forum ve Fuarı etkinliğinde ödüller verildi. Türkiye
Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF
) destekleriyle düzenlediği forum ve fuarda FIFEX Futbol Endüstrisi Ödülleri sahiplerini buldu.
1. Yılın En İyi Futbol Ligi: LALIGA
2. Yılın Sosyal Medya Futbol Destekçisi: FACEBOOK
3. Yılın En iyi Sporcu İçeceği: POWERADE
4. Yılın En İyi Yüksek İrtifa Kamp Bölgesi: ERZURUM
5. Yılın En İyi Spor Kanalı: TRTSPOR
6. Yılın Futbol Antrenman Teknolojisi: SOCCERLAB
7. Yılın En İyi Stadyum Dizaynı: QATAR - AL THUMAMA STADIUM
8. Yılın En İyi Tıbbi Spor Teknolojisi: CAPENERGY
9. Yılın Global Sponsorluk Anlaşması: NEF
KARİYER ÖDÜLLERİ
10. Futbol Antrenörü Kariyer Ödülü: METİN TÜREL
11. Futbolda Kariyer Ödülü: ÖZKAN SÜMER
12. Yılın Futbol Başkanlık Kariyeri: MECNUN OTYAKMAZ
13. Yılın Futbolcu Kariyeri: HAMİT ALTINTOP
14. Yılın Finansal Fiarplay Kulübü: GÖZTEPE A.Ş - MEHMET SEPİL
15. Yılın En İyi Futbol Maç Teknolojisi: VAR - TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
16. Yılın Futbola Finansal Desteği: Türkiye Bankalar Birliği
Başkanı Hüseyin Aydın
17. Yılın En İyi Kulüp Takım Teknik Direktörü: NENAD BJELICA
18. Yılın Stadyum Teknoloji: LEDECA
19. Yılın İnovatif Futbol Teknolojisi: SONDASPOR
20. Yılın En İyi Alt Yapı Teknolojisi: SCOUTIUM
21. Yılın En Kullanışlı Futbol Tekonolojis: FOOTBALISM