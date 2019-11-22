FIFPRO'dan son açıklama: Türkiye'ye gitmeyin

FIFPRO'nun resmi internet sitesinde yayınlanan rapora göre dünya genelinde futbolcuların yüzde 41'i maaşlarını geç alıyor. Bu konuda en çok sorun yaşanan ülkeler ise Türkiye, Sırbistan ve Romanya. Diğer ülkelerde durumun daha iyi olduğunun altı çizilirken, bazen buralardaki kulüplerin de herhangi bir gerekçe göstermeden oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı olarak sonlandırdığına dikkat çekildi. Özellikle Türkiye hakkında ciddi uyarılarda bulunan FIFPRO, Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Elazığspor, Antalyaspor ve Kayserispor'a gitmeden önce futbolcuların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.



'TFF'den randevu istedik sekiz aydır bekliyoruz'



2019 yılında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki davaların yüzde 15'inin en yüksek oranla Türkiye'ye ait olduğu, bu ülkeye giden pek çok oyuncunun daha ilk aydan itibaren maaşlarını alamayarak kendilerinden yardım istedikleri kaydedildi. FIFPRO, Türkiye'de bir kulüp ile imzalamadan önce, kendilerine önerilen sözleşmeleri bir oyuncu sendikasına veya bir avukata kontrol ettirmeleri gerektiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) da eleştirilerde bulunan FIFPRO, UEFA'nın talebine rağmen futbolcuların TFF'nin asgari şartları garanti eden sözleşmelerin korunması konusunda yetersiz kaldığını savundu. Açıklamada, "Mart ayında TFF'ye konuyla ilgili görüşme talebinde bulunduk ancak sekiz aydır yanıt bekliyoruz ifadelerine yer verildi.



Rıza Çalımbay: Asıl mağdur olanlar yerliler



FIFPRO'nun bu görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Türkiye'ye gelen tüm yabancı oyuncu ve tenik adamlar sözleşmelerindeki ücretleri faiziyle alıyorlar. Bu konuda asıl mağdur olanlar Türk futbolcu ve teknik adamlardır.



Sergen Yalçın: Türkiye'de kimsenin parası kalmaz



Türkiye'de kimsenin parası kalmaz, kalmadı da. Öyle bir şey söyleyen varsa belgelerini ortaya koyması lazım. Er ya da geç mutlaka ödeniyor. Türkiye'de çalışmaya can atan Avrupa'da bir sürü futbolcu ve teknik adam var.



Ceylan Çalışkan: Batı Avrupa dışında hepsi riskli



Ödeme problemleri sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Avrupa'da birçok ülkeye göre Türkiye'nin daha az riskli olduğunu söyleyebilirim. Batı Avrupa dışındaki tüm ülkelerde futbolcuların sözleşmelerine uyulmuyor.



Yılmaz Vural: Paramı hiç gününde alamadım



Ben teknik direktörlük yaptığım dönemde hiçbir gün paramı gününde almadım. Transfer yasağı korkusuyla futbolculardan 'alacağımız yoktur' diye imza isterler, imzalamayanı dışlarlar.



İbrahim Toraman: İmza attırırken her şeye 'evet'



Kulüp yöneticileri, yabancı futbolcuları getirmek için onların istediği şekilde sözleşme yapılar ama iş para vermeye geldiği zaman ödemiyor. Hele hele takım başarısızsa ve futbolcu bekleneni verememişse...



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