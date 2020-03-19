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FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti
17 dakika önce
FIFPro'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salgın sırasında lig maçlarına devam etme kararının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talepte bulunulduğu belirtildi.
FIFPro'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salgın sırasında lig maçlarına devam etme kararının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talepte bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'deki birçok yabancı futbolcunun salgın devam ederken futbol oynamaktan rahatsızlık duyduğu için FIFPro ile iletişime geçtiği ifade edildi.
MUSLERA, BOATENG VE MİKEL ETİKETLEDİ
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, bu paylaşımın altına Fernando Muslera, Kevin Prince Boateng ve John Obi Mikel'i etiketledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:35
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