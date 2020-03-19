FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti - Son Dakika Spor

FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti

17 dakika önce

FIFPro'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salgın sırasında lig maçlarına devam etme kararının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talepte bulunulduğu belirtildi.

FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti, System.String[]

FIFPro'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salgın sırasında lig maçlarına devam etme kararının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talepte bulunulduğu belirtildi.


Açıklamada, Türkiye'deki birçok yabancı futbolcunun salgın devam ederken futbol oynamaktan rahatsızlık duyduğu için FIFPro ile iletişime geçtiği ifade edildi.


MUSLERA, BOATENG VE MİKEL ETİKETLEDİ


Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, bu paylaşımın altına Fernando Muslera, Kevin Prince Boateng ve John Obi Mikel'i etiketledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:35 

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