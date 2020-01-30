Figen Batı'dan Transformasyon
6 saat önce
Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle eserler yapan sanatçının yedinci kişisel sergisi 12 Şubat'ta Sevil Dolmacı Art Gallery'de ziyarete açılacak.
Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle eserler yapan sanatçının yedinci kişisel sergisi 12 Şubat'ta Sevil Dolmacı Art Gallery'de ziyarete açılacak.
Sanatçı, 30 yıllık kariyeri boyunca, Türkiye'nin dışında Japonya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'nın da aralarında olduğu çeşitli ülkelerde karma sergilere katıldı. İzleyiciyi hayatın, evrenin ve dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişimi gözlemlemeye davet eden sergi 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:17
Son Dakika İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı