Son Dakika › Güncel › Figen Batı'nın eserleri 12 Şubat'ta sergilenecek - Son Dakika
Figen Batı'nın eserleri 12 Şubat'ta sergilenecek
6 saat önce
Ressam Figen Batı'nın eserlerinin yer aldığı "Transformasyon" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:48 Kaynak: AA
Ressam Figen Batı'nın eserlerinin yer aldığı "Transformasyon" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.
Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle eserler yapan sanatçının yedinci kişisel sergisi 12 Şubat'ta Sevil Dolmacı Art Gallery'de ziyarete açılacak.
Sanatçı, 30 yıllık kariyeri boyunca, Türkiye'nin dışında Japonya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'nın da aralarında olduğu çeşitli ülkelerde karma sergilere katıldı.
İzleyiciyi hayatın, evrenin ve dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişimi gözlemlemeye davet eden sergi 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
Son Dakika Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu