Figen Batı'nın eserleri 12 Şubat'ta sergilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Figen Batı'nın eserleri 12 Şubat'ta sergilenecek - Son Dakika

Figen Batı'nın eserleri 12 Şubat'ta sergilenecek

6 saat önce

Ressam Figen Batı'nın eserlerinin yer aldığı "Transformasyon" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

Figen Batı'nın eserleri 12 Şubat'ta sergilenecek, System.String[]

Ressam Figen Batı'nın eserlerinin yer aldığı "Transformasyon" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle eserler yapan sanatçının yedinci kişisel sergisi 12 Şubat'ta Sevil Dolmacı Art Gallery'de ziyarete açılacak.

Sanatçı, 30 yıllık kariyeri boyunca, Türkiye'nin dışında Japonya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'nın da aralarında olduğu çeşitli ülkelerde karma sergilere katıldı.

İzleyiciyi hayatın, evrenin ve dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişimi gözlemlemeye davet eden sergi 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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