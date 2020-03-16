Figen Çakmak'ın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Figen Çakmak'ın acı günü - Son Dakika

Figen Çakmak'ın acı günü

6 saat önce

Ordu Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak'ın babası Hacız Haki Ünlü vefat etti.

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Ordu Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak'ın babası Hacız Haki Ünlü vefat etti.


Ordu'da 16 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak'ın babası Hacız Haki Ünlü, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hacı Haki Ünlü Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.


Cenaze namazına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de katıldı. - ORDU

Figen Çakmak, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
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