Figen'den sonra sezaryenle alınan bebeği de yaşama tutunamadı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede karnındaki 8 aylık bebeği sezaryenle alınmasının ardından yaşamını yitiren Figen Kazancıo'nun dünya getirdiği kız bebekten 11 gün sonra acı haber geldi. Annesinin adı verilen bebek, bu sabah doktorların müdahalesine rağen yaşamını yitirdi.

Pamukkale'de 8 aylık hamile Figen Kazancıo, geçen 11 Şubat'ta doğum gününü eşi Muammer Kazancıo ve bir grup aile dostu ile günün ilk ışıklarına kadar kutladı. Saat 05.00 sıralarında sona eren kutlamanın ardından Kazancıo çifti ve beraberindekiler Şaban Damgacı'nın kullandığı 06 AK 9828 plakalı otomobille dönüşe geçti. Pelitlibağ Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiklerinde Damgacı, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Damgacı, yanındaki eşi Özge Damgacı, Figen Kazancıo, eşi Muammer Kazancıo, Hüsne Aslan ve Murat Damgacı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ, KARNINDAKİ BEBEK KURTARILDI

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Figen Kazancıo'nun karnındaki kız bebek, ameliyatla alındı. Kazancıo, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bebeğin ise Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alındı. Annesinin ismini verilen bebekten, bugün acı haber geldi. Figen bebek, bu sabah 11 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini, doktorların müdahalesine rağmen kaybetti. Figen bebeğin ölümü yakınlarını yasa boğdu.