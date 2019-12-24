Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi

6 saat önce

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçunun da arasında bulunduğu 3 farklı suçtan Ankara'da yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yüksekdağ'ın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi, System.String[]

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçunun da arasında bulunduğu 3 farklı suçtan Ankara'da yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yüksekdağ'ın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.


HDP'li Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bugünkü celsede savunmasına devam eden Yüksekdağ, yargılamanın siyasi baskılar altında yürütüldüğünü iddia ederek, adalet ve eşitlik ilkeleri bakımından çok ciddi sorunlar yaşandığını savundu. Suça konu konuşmalarının içeriğinin kendisine ait olduğunu belirten Yüksekdağ, bu konuşmaların çözümlerinin hukuka uygun şekilde yapılmadığını söyledi.


Savunmanın ardından Yüksekdağ ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:22 Kaynak: İHA
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